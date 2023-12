Superjacht Barbara in Curacaose haven

Een superjacht van bijna 89 meter dobbert in de Sint Annabaai. Gisteren arriveerde het luxe superjacht Barbara in de Curaçaose haven. Het schip voer vanuit de Bahama’s en is hier voor een paar dagen. Het vaartuig werd in 2017 gebouwd voor de Russische miljardair Vladimir Potanin, maar is nu te huur voor de allerrijksten. Wie het schip wil charteren betaalt zo’n 1 miljoen dollar per week. Dat is inclusief de 27 crewleden die je volledig in de watten leggen. Aan boord is een jacuzzi, gym, bioscoopzaal, spa en zwembad. Het jacht vaart onder de vlag van de Kaaimaneilanden.