De Curaçaose jeugdhonkbalselectie van Liga Pabou is zaterdag Caribisch kampioen geworden. De honkballers wonnen met 3-1 van Cuba in de Dominicaanse Republiek. Pitcher Qshondrickson Doran werd uitgeroepen tot de best presterende speler van de Caribische Little League. Gisteren werden de jonge sporters warm onthaald op luchthaven Hato. In augustus doet Pabou mee aan de Little League World Series in Williamsburg, Pennsylvania.