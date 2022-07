Voorlopig kan er niet gegolfd worden bij Blue Bay. Een brand heeft gisternacht de opslagplaats van de golfbaan verwoest. Alle 50 golfkarren zijn daarbij in as gelegd. Buurtbewoners hoorden een enorme knal, vervolgens brak er brand uit. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, wel is de materiële schade enorm. Daarom kan de golfbaan niet open. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, daar wordt onderzoek naar gedaan.