De politie deed gisteren een lugubere vondst in de mondi. Rond kwart voor 6 ’s middags gingen de agenten naar Klein Knip. Daar vonden ze een lichaam in de mondi. Het stoffelijk overschot hing in een boom bij de ingang van de baai. Het lichaam was al in verre staat van ontbinding. Het lijk is in beslag genomen voor verder onderzoek Het is niet bekend of er sprake is van een misdrijf.