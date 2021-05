‘Lijkenbootje’ nog steeds niet gevonden

Een bootje met daarop verschillende stoffelijke resten dat eerder door de Kustwacht op zee is gesignaleerd, is nog altijd niet aangetroffen. De lichamen zouden in verregaande staat van ontbinding zijn. De Kustwacht bevestigt aan de Amigoe dat er sindsdien geen melding is binnen gekomen over de boot. Een week geleden zag het patrouillevliegtuig van de Kustwacht drijven op zo’n 190 kilometer ten noorden van Aruba. Vanwege slecht weer lukte het toen niet de boot mee te slepen. Sindsdien is de boot door niemand meer gezien. De Kustwacht heeft veel een oproep gedaan aan bissers en andere boten om uit te kijken naar het bootje, dat volgens sommige bronnen wellicht uit Afrika komt. Daar is echter nog geen bewijs voor gevonden.

