Oud theater Habaai wordt weer in ere hersteld

Stichting Teatro KadaKen en Stichting Birgen di Rosario hebben gisteren laten weten dat ze de handen ineen hebben geslagen. Hun streven is om de aula in Habaai weer in ere te herstellen. De bedoeling is dat de zaal omgetoverd wordt tot een inspirerende ruimte voor het tonen van voorstellingen. Naast het beheren van de Aula zal Teatro KadaKen ook een thuis bieden aan jonge makers voor het produceren van theaterstukken en ander artistiek werk. De Aula werd in het verleden veel gebruikt voor theatervoorstellingen, balletvoorstellingen, muziekoptredens en toneelstukken. Daarna werd het als opbergplaats en stortplaats gebruikt. In de afgelopen jaren zijn er verschillende renovaties geweest. Nu laten de twee organisaties weten de aula weer te willen gebruiken om ‘maatschappelijk relevante en inspirerende theaterproducties te produceren voor de Curaçaose gemeenschap’.