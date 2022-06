Liquidatie Shantienne Frans is vermoedelijk wraakactie

De moord op Shantienne Frans, eind vorige maand in Rotterdam, was waarschijnlijk een wraakactie. Bronnen rond de moordzaken zeggen tegen het AD dat de liquidatie verband houdt met de moord op Stephano van Engel. De verdachte die hiervoor vastzit, zou Stevan zijn. Hij is een jongere broer van de pas vermoorde Shantienne die zondag op Curaçao is begraven. Stephano van Engel kwam op oudjaarsavond om het leven in de Westerbeekstraat in Rotterdam-Hillesluis. Hij kwam daar aan met een scooter om met zijn familie de jaarwisseling te vieren. Twee mannen wachtten hem op en schoten onmiddellijk. Ze gingen er vandoor in een auto, die even verderop in de brand werd gezet. Iets soortgelijks overkwam Shantienne Frans op 22 mei dit jaar. Twee jaar eerder was de jongere broer van Shantienne al geliquideerd. Broertje Stevan zit nu dus vast voor de moord in Hillesluis, samen met een medeverdachte.