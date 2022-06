Weer blackout op Aruba

Een storing in de nieuwe elektriciteitscentrale legde gistermiddag heel Aruba plat. Dit was de tweede black-out binnen zes maanden. In sommige delen viel ook de waterdruk weg. De luchthaven moest ook zijn deuren sluiten. Sommige toestellen weken uit naar Curaçao en Santo Domingo. De black-out was na ruim een uur opgelost. De stroomstoring is volgens nutsbedrijf WEB begonnen in een onderdeel van de energiecentrale dat nog maar net was geïnstalleerd. De laatste keer dat Aruba werd getroffen door een black-out was in maart.

