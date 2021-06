Liquiditeitssteun in twee deeltranches

Curaçao krijgt de komende tranche noodsteun in twee delen. Deze zesde tranche krijgt Curaçao pas als er aan de voorwaarden vanuit Nederland wordt voldaan. Zodra dit het geval is kunnen de bedragen direct worden overgemaakt zonder dat er eerst over wordt gestemd in Nederlandse Eerste en Tweede Kamer, dit vanwege de grote noodzaak. Voor het eerste deel van de noodsteun moet Curaçao 25 procent korten op de arbeidsvoorwaarden van Statenleden en Ministers. Voor het tweede deel moet de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en de kostenbeheersing bij het CMC worden geregeld. Hierna moet er gereageerd worden op het wetsvoorstel voor het Coho.