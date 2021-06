Eén persoon heeft gisteren positief getest op het coronavirus op Curaçao. Er werden bijna 1300 tests afgenomen in totaal. Het gaat waarschijnlijk om iemand die lokaal besmet is geraakt. Ook zijn er weer twee mensen genezen verklaard. Daarmee daalt het totaal aantal geregistreerde actieve besmettingen naar 32. In het ziekenhuis liggen nog altijd zes coronapatiënten, waarvan een op de IC.