Livefeed Handelskade/Brionplein

De historische binnenstad van Curacao gaat vanaf nu internationaal. SHOWME Caribbean heeft vandaag de laatste livestream gelanceerd, waardoor mensen van over de hele wereld live mee kunnen kijken op het Brionplein en Handelskade. De livestream kan tevens 12 uur worden teruggespoeld. Een saai stilstaand beeld is het niet, want de camera is constant aan het draaien en aan het zoomen. De stream is te vinden op het Youtube kanaal van SHOWME Caribbean.