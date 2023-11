Lokale groep hoogste bieder vaten fuel oil

I&E Petroleum Group heeft gisteren het hoogste bod gedaan op de half miljoen vaten fuel oil bij Bullenbaai. De lokale groep heeft 28,6 miljoen dollar over voor de brandstof die al ruim een jaar bij Bullenbaai ligt opgeslagen. Het bedrijf heeft 24 uur om het bedrag over te maken. Bovendien heeft RdK, de eigenaar van de opslagtanks bij Bullenbaai, evenveel tijd om te beslissen of ze het bod aanvaarden. Het overheidsbedrijf gaat onder andere de betrouwbaarheid van de groep na. I&E Petroleum is gevestigd aan de Seru Loraweg en is actief in de VS en Panama. Ceo is Marco de Freitas. RdK besloot de olie te veilen vanwege de huurachterstand van 9,2 miljoen dollar. CPR, een ex-kandidaat voor de overname van de raffinaderij, heeft problemen met het openen van een lokale bankrekening door het onderzoek naar falsificatie van bankdocumenten.