Vijf aanhoudingen voor atrako

De politie heeft dinsdag een bende opgerold die verantwoordelijk is voor een reeks gewapende overvallen in maart. In totaal zijn er vijf personen opgepakt in de leeftijd van 26 tot 51 jaar. Twee verdachten werden op de luchthaven aangehouden. De anderen thuis. Na de arrestaties verrichtte de politie huiszoekingen op vijf adressen. Daarbij zijn verschillende spullen in beslag genomen die belangrijk zijn voor het onderzoek. De verdachten zitten voorlopig vast.