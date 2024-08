Luchthaven Aruba groot deel van de dag dicht

Werkzaamheden aan het airco-systeem hebben ervoor gezorgd dat de luchthaven op Aruba vandaag een groot deel van de dag dicht is gebleven. Aanhoudende problemen met het koelsysteem zorgden ervoor dat vanochtend iets na half elf de luchthaven in verband met werkzaamheden dicht ging voor aankomende en vertrekkende vliegtuigen. In eerste instantie was de verwachting dat de luchthaven voor twee uur ’s middags weer open zou gaan. Inmiddels wordt ervan uit gegaan dat de luchthaven pas om half acht vanavond weer operationeel is. Vliegtuigen die moeten uitwijken worden opgevangen op Curaçao.

De luchthaven op ons eiland heeft laten weten waar mogelijk zoveel mogelijk Aruba wil helpen. Dit houdt wel in dat het wat drukker op de Curaçaose luchthaven is dan normaal.