Twee Colombianen opgepakt met valse papieren

De politie in Punda heeft gisteren een man van 29 jaar uit Colombia aangehouden en een 50-jarige vrouw uit hetzelfde land. Ze zijn opgepakt omdat ze zich tijdens een bezoek aan de Toelatingsorganisatie in Punda identificeerden met vervalste documenten. Momenteel wordt onderzocht hoe de twee aan de vervalste papieren kwamen waarmee ze zich bij de voormalige immigratiedienst presenteerden. Een hulpofficier van justitie heeft bepaald dat de twee voorlopig vast blijven zitten, in afwachting van verder onderzoek.