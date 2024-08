Ride for the Roses denkt na over nieuwe elementen

Deze week vond de eerste werkbespreking plaats van het nieuwe bestuur van de stichting Ride for the Roses. Inmiddels is bekend dat 26 januari 2025 de volgende editie van de Ride, Walk, Swim and Sail for the Roses staat gepland. De organisatie laat weten dat er wordt gekeken naar nieuwe elementen om de fondsenwerving aantrekkelijker te maken. In de komende maanden zal hierover meer duidelijkheid worden gegeven. Ride for the Roses wordt al elk jaar sinds 2004 georganiseerd. Elk jaar doen er vele duizenden mensen mee en wordt er veel geld opgehaald voor de bestrijding van kanker.

De vergadering van 7 augustus werd voor het eerst geleid door de nieuwe voorzitter Benno van Leeuwen. Hij volgt Robbin Martina op die nu de functie van secretaris heeft. Het belangrijkste doel van de stichting Ride for the Roses is om geld op te halen om stichtingen te ondersteunen van mensen die met kanker te maken krijgen, zoals het Prinses Wilhelmina Fonds.