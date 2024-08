Minister Heyliger-Marten: Z Air mag vliegen tussen Curaçao en Sint Maarten

Luchtvaartmaatschappij Z Air mag vliegen tussen Curaçao en Sint Maarten. Dat heeft de minister van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie Grisha Heyliger-Marten laten weten aan de directie van de Curaçaose maatschappij. Z Air mag daarmee in ieder geval vliegen tot en met 31 december naar Sint-Maarten. Sinds het faillissement van Jetair was er onduidelijkheid of Z Air in het ontstane gat op de route mocht springen. Tegelijkertijd wilde ook Winair vaker vliegen tussen Willemstad en Philipsburg.

Heyliger-Marten heeft laten weten dat Z Air passagiers, bagage en vracht, inclusief post, mag vervoeren op de routes Curaçao-Sint-Maarten en vice versa; Curaçao-Sint-Maarten-Santo Domingo-Curaçao; Curaçao-Santo Domingo-Sint-Maarten-Curaçao en Curaçao-Port-au-Prince-Sint-Maarten en weer terug. Daarnaast heeft Z Air ook een aparte routevergunning gekregen voor ambulancevluchten tussen Curaçao, Saba en St. Eustatius naar Sint-Maarten en vice versa.