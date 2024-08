Politie neemt twee automatische wapens in beslag

Leden van het arrestatieteam hebben vanochtend vroeg een inval gedaan in een huis in de wijk Buena Vista. Daarbij zijn twee automatische geweren in beslag genomen, zogenaamde shotguns. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar de politie laat weten wel te verwachten dat er binnenkort mensen in verband met de vondst zullen worden opgepakt. De inbeslagname is gedaan in het kader van onderzoek naar de illegale import van vuurwapens op ons eiland.