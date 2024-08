‘Asfaltmeer moet binnen vijf jaar schoon zijn’

Binnen vijf jaar moet het asfaltmeer schoon zijn en moeten er op het nu nog zwaar vervuilde terrein duurzame activiteiten gaan plaatsvinden. Dit heeft Buskabaai-directeur Ramses Martina tegen het Antilliaans Dagblad gezegd. De krant schrijft er vandaag over. Het asfaltmeer is ontstaan in het noordoostelijke deel van het Schottegat bij Emmastad. Dat gebeurde nadat Shell daar asfalt ging dumpen dat ze overhielden als restproduct van de raffinage van jetfuel voor vliegtuigen van de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat houdt in dat het terrein al ruim 80 jaar is vervuild.

De bedoeling is dat het asfaltmeer wordt opgeruimd in de komende jaren en daarmee van vuil naar schoon gaat. De directeur zal later meer informatie over het project geven, zo meldt de krant. het gaat om een relatief groot terrein. ‘Het asfaltmeer bestaat uit een nat en een droog gedeelte’, zo vertelt Martina aan de krant. Deze gebieden hebben een oppervlakte van respectievelijk zo’n 28 en 27 hectare.

Foto Antilliaans Dagblad