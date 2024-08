SITEK tegen verlagen salarissen van docenten

Onderwijsvakbond SITEK is tegen het verlagen van de salarissen van docenten. Dat zegt de voorzitter van de bond, Darius ‘Lio’ Plantijn vandaag in de Extra. Volgens Plantijn is het aantal leerlingen en studenten de afgelopen jaren op sommige scholen gedaald, waardoor er sprake is van het verminderen van de werkuren van leraren. Daarbij krijgen in sommige gevallen docenten ook te maken met verlaging van het salaris. Volgens Plantijn is dat wettelijk gezien onmogelijk. Als een leraar een vaste aanstelling heeft, kan zijn of haar salaris niet worden verlaagd door een vermindering van de werkuren, zo stelt hij.

SITEK heeft hierover al gesproken met verschillende schoolbesturen en zegt door te blijven gaan om de docenten te beschermen. Tegelijkertijd vindt Plantijn het vreemd dat er een paar jaar geleden een flink tekort aan docenten was vanwege het stijgende aantal leerlingen en studenten, en er nu werkuren moeten worden verlaagd. Hij zou graag cijfers zien van het aantal leerlingen op Curaçao in de afgelopen jaren.