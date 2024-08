‘Toetreding tot Caricom kan ook bedreiging worden voor industriële sector’

De ‘Curaçao Manufacturers Association’, CMA, maakt zich zorgen over mogelijke bedreigingen die toetreding tot Caricom kan vormen voor de industriële sector op het eiland. Onlangs werd bekend dat ons eiland geassocieerd lid is geworden van de Caribische organisatie. Volgens de Curaçaose fabrikantenvereniging kan dit nieuwe mogelijkheden bieden voor lokale bedrijven. Maar daarnaast is er bedreiging van oneerlijke concurrentie vanuit andere Caricom-landen vanwege grotere marktomvang, betere transport- en havendiensten en lagere productiekosten. CMA wil bescherming van lokale industrieën.

Omdat Curaçao weinig beschermende regels kent en ook geen kwaliteitsmaatregelen, is de markt kwetsbaar voor overspoeling door geïmporteerde goederen uit CARICOM-landen, zo stelt de ‘Curaçao Manufacturers Association’. Het CMA noemt als een belangrijk punt het ontbreken van een robuust antidumpingsysteem op Curaçao. Antidumpingregels zijn volgens de organsiatie cruciaal om te voorkomen dat buitenlandse bedrijven de lokale concurrentie ondermijnen. CMA dringt daarom bij de regering aan op voorzichtigheid.