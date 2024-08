Kustwacht-helikopter rukt tweemaal uit voor medische evacuatie op Klein Curaçao

De kustwacht moest afgelopen woensdag tweemaal met de helikopter uitrukken voor een medisch noodgeval op Klein Curaçao. Dat is donderdag bekend gemaakt. Woensdagmiddag kwam het Maritiem Operatie Centrum in actie na een melding van een man die een heftige allergische reactie had gekregen na het nuttigen van een maaltijd. Hij is daarop met de helikopter geëvacueerd en na aankomst op Hato met de ambulance naar het CMC gegaan. Iets later ontving de Kustwacht een melding van een jongeman die zijn linker sleutelbeen had gebroken. Ook hij is opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht.

In beide gevallen heeft er volgens de kustwacht vooraf overleg plaatsgevonden met de CITRO-dokter. Beide keren is geadviseerd om de mannen op te halen en naar het ziekenhuis te brengen voor medische behandeling. De Kustwacht zei gisteren in een persbericht de twee mannen beterschap te wensen.