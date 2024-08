Minister Sint Maarten ‘bezwijkt niet onder druk’

Minister van Financiën van Sint Maarten, Marinka Gumbs, zegt dat zij niet zal buigen onder de druk van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De Bank liet onlangs weten dat ze graag zien dat het parlement van Sint Maarten op korte termijn het akkoord ondertekend voor het voortbestaan van ENNIA. Het parlement op Curaçao heeft dat in februari al gedaan. Als het parlement in Philipsburg niet snel het akkoord bekrachtigd, staat het voortbestaan van ENNIA op het spel, zo liet de bank in een brief aan de minister weten. Gumbs zegt tegen The Daily Herald de toon van de brief niet te waarderen en geeft ook aan niet onder druk te zullen bezwijken.

Gumbs zegt dat de ruim 3000 ENNIA-verzekerden op het eiland haar eerste prioriteit zijn. Externe druk maakt geen indruk op haar, zo herhaalt de minister meerdere keren tegen The Daily Herald.