Brandweerlieden op luchthaven slapen voorlopig thuis

In samenwerking met vakbond ABVO is een tijdelijke oplossing bereikt voor het brandweerpersoneel op luchthaven Hato. Omdat er schimmel is ontdekt in de slaapzalen zullen de brandweerlieden tussen tien uur ’s avonds en half zes ’s ochtends thuis slapen. Inspecteur-generaal voor de gezondheid Sirving Keli bezocht gisteren de locatie. Het gaat om een tijdelijke oplossing. Volgens alle betrokkenen is het nodig dat er maatregelen worden genomen omdat vier medewerkers van de luchthavenbrandweer ziek zijn geworden door de schimmel.

Curaçao Airport Partners laat weten dat de gezondheid van medewerkers altijd op de eerste plaats komt. Woordvoerder Fayna Haseth benadrukt dat luchthaven Hato niet sluit. De luchthaven blijft 24 uur per dag operationeel, aldus Haseth. In dit geval sluit alleen de brandweerkazerne om 22.00 uur, terwijl deze normaal 24 uur per dag geopend is voor eventuele noodgevallen.