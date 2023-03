Luchthaven voorspelt 1,6 miljoen reizigers

Luchthaven Hato verwacht dit jaar 1,6 miljoen passagiers te verwerken. Dat is de voorzichtige prognose van luchthavenbeheerder CAP. 2023 is vooralsnog goed begonnen. CAP voorspelt meer reizigers die in 2023 van, naar en via Hato zullen vliegen dan voor de coronapandemie. Het vliegveld had in januari en februari al meer passagiers dan in dezelfde maanden in 2019. Ondanks de positieve cijfers maakt CAP zich zorgen over de slinkende Europese markt. Door het wegvallen van Air Belgium en de lagere frequentie waarmee KLM op Curaçao vliegt, komen er minder passagiers uit Europa. Er zijn gesprekken met andere airlines om het gat te vullen, maar het duurt minstens twee jaar voordat deze gesprekken hun vruchten afwerpen.