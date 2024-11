Luigi Faneyte doet aangifte in kansspelzaak tegen minister Silvania

Financieel-forensisch onderzoeker Luigi Faneyte doet vanmiddag aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen minister van Financiën Javier Silvania en drie andere betrokkenen. De aangifte bevat verdenkingen van ambtsmisdrijven, corruptie, oplichting, verduistering en witwassen in verband met de uitgifte van online kansspelvergunningen. Dit gebeurt onder de Landsverordening op de Kansspelen, beter bekend als LOK. Het onderzoek richt zich op de uitgifte van voorlopige vergunningen per november 2023 via een portaal dat wordt beheerd door Mario Galea. Dat is volgens Faneyta een door Silvania voorgestelde ‘Maltese investeerder’

De aangifte wordt vanmiddag om 15:00 ingediend. Het gaat volgens Faneyte, die actief is als politicus voor de PAR om onderzoek naar vermoedelijke grootschalige misstanden binnen het nieuwe kansspelvergunningsstelsel Curaçao. Volgens Faneyte laat minister Silvania zich op dit gebied parlementair niet controleren en is nu het moment gekomen dat de zaak naar het strafrecht moet overkruisen. De aangifte van Faneyte beslaat volgens eigen zeggen honderden pagina’s.