11e KLM Curaçao Marathon: geslaagd evenement

De 11e editie van de KLM Curaçao Marathon, dat afgelopen weekend werd gehouden, was volgens de organisatie een groot succes. Jas Hot won de marathon in een tijd van 3 uur, 5 minuten en 40 seconden. Een kleine meerderheid van de deelnemers, namelijk 52 procent, is vrouw. Deelnemers varieerden in leeftijd van enkele maanden oud tot 86 jaar, zo heeft de organisatie bekend gemaakt. Er kon worden gelopen in de afstanden: 5 kilometer, 10 kilometer, een halve marathon en een hele marathon. Volgend jaar vindt de 12e editie plaats op 29 en 30 november 2025.

Kees van Muiswinkel, voorzitter en racedirecteur van het evenement, bedankte op het podium alle sponsors, partners, vrijwilligers en de autoriteiten van Curaçao voor hun steun. Hij benadrukte dat het evenement meer is geworden dan alleen een hardloopevenement. “Er zijn vele vriendschappen ontstaan, huwelijken gesloten, Marathon-baby’s geboren, en de sponsors, partners en het veiligheidsteam van het eerste uur zijn nog steeds compleet”, aldus Van Muiswinkel.