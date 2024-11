Curaçaose jongeren hebben weinig vertrouwen in de politiek. Dit blijkt uit een rapport dat Statenlid Gwendell Mercelina in samenwerking met lokale en internationale partijen liet opstellen. Het rapport bevat aanbevelingen om jongeren meer te betrekken bij het politieke proces en hun vertrouwen te herstellen. Dat schrijft de website curacao.nu vandaag. Om het vertrouwen te herstellen zou in het onderwijs meer aandacht aan politiek moeten worden besteed. Ook wordt jeugdparticiaptie en transparantie genoemd als zaken waar meer aandacht aan moet worden gegeven.

"Het rapport wijst op meerdere oorzaken voor het wantrouwen. Zo ervaren werkende jongeren teleurstelling door niet nagekomen beloftes. Studerende jongeren noemen corruptie en gebrek aan transparantie als grote knelpunten. Minst welgestelde jongeren voelen zich onvoldoende vertegenwoordigd en zien geen interesse vanuit politici in hun situatie​."