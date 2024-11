Alle inwoners van Suriname krijgen toekomstige olie-royalty’s

Het Surinaamse volk staat een bijzonder cadeau te wachten. Onder de naam Royalty’s voor Iedereen zal de bevolking een aandeel ontvangen in toekomstige olie-royalty’s. Dit betekent dat iedere Surinamer die in het land woont een spaarbiljet ontvangt ter waarde van 750 Amerikaanse dollar, met een jaarlijkse rente van 7 procent. Dit maakte president Chan Santokhi bekend tijdens de receptie ter gelegenheid van 49 jaar onafhankelijkheid van Suriname. Het geld wordt in de toekomst uitbetaald uit de royalty-inkomsten van de olie-opbrengsten.

De uitbetaling vindt alleen plaats wanneer de olie uit Blok 58 is verkocht en de royalty’s door Suriname zijn ontvangen. Blok 58 is een deel van de oceaan voor de kust van Suriname waar volgens onderzoek naar olie kan worden geboord. De RVI is genoteerd in Amerikaanse dollars om de waarde te behouden, maar de uitbetaling zal plaatsvinden in Surinaamse dollars. Voor mensen ouder dan 60 jaar en personen met een beperking worden opties uitgewerkt om al vóór 2028 een uitbetaling te kunnen ontvangen.