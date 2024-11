De politieke partij PAR heeft afgelopen weekend haar nieuwe logo en visie gepresenteerd. Op het nieuwe bord aan de gevel en op de muur binnen het hoofdkantoor is het nieuwe logo zichtbaar, daarmee geeft de partij aan open te staan voor genderdiversiteit en inclusie. Zo meldt de EXTRA vandaag. De PAR zelf noemt zichzelf nu een vernieuwde partij, die zich aanpast aan de moderne tijd en gefocust is op praktische oplossingen. Het nieuwe logo markeert ook een nieuw tijdperk voor de partij, waarbij een punt wordt gezet achter de vorige periode.

Politiek leider Quincy Girigorie gaf bij de presentatie van het nieuwe logo aan dat een van de belangrijkste stappen van de PAR is om meer te luisteren, zowel naar leden als naar mensen buiten de partij. Wat daarbij volgens hem opviel, is dat er wereldwijd veranderingen zijn binnen gemeenschappen en in de uitslagen van verkiezingen. “Verandering is een deel van het leven, en PAR heeft ervoor gekozen om deze verandering te omarmen,” aldus Girigorie.