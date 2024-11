OM Aruba eist drie jaar cel tegen oud-minister Otmar Oduber

Het Openbaar Ministerie op Aruba heeft maandag drie jaar gevangenisstraf geëist tegen voormalig minister Otmar Oduber. Volgens de aanklacht heeft hij zich schuldig gemaakt aan omkoping, oplichting bij de uitgifte van erfpachtgronden en bij de aanstelling van zogenaamde ‘spookambtenaren’. Volgens de officier van justitie heeft Oduber misbruik gemaakt van zijn functie als minister in het eerste kabinet van Evelyn Wever-Croes, tussen 2017 en 2019. Naast de celstraf eist het Openbaar Ministerie dat Oduber zes jaar het passief kiesrecht wordt ontnomen, tevens zou hij in die periode niet aan de slag mogen gaan als ambtenaar.

Otmar Oduber wil aan de komende parlementsverkiezingen van 6 december deelnemen als lijsttrekker van de oude partij Partido Patriotico di Aruba. Hij was eerder lid van de partij AVP en POR. De straf die hij nu tegen zich heeft horen eisen, is de uitkomst van een onderzoek onder de naam Flamingo. Dat is in 2019 begonnen met het onderzoeken van onregelmatigheden binnen het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu.