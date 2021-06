Magazine over slavernij voor groep 8

Het lesmagazine ‘Slavernij en nu?’ zal morgen op Keti Koti worden uitgedeeld aan alle groepen 8 op Curaçao. Dat laat OWCS-sectordirecteur Lizette Sambo-Velder weten. In het magazine staan verhalen, gedichten en verbanden tussen slavernij en hedendaags racisme. Sambo-Velder heeft in samenwerking met het Rijksmuseum in Nederland een Curaçaose versie van het magazine ontwikkeld. De sectordirecteur hoopt dat docenten op deze manier geïnspireerd raken om het onderwerp in de klas te behandelen.