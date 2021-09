Makamba-rel ongenuanceerd volgens Charles Cooper

Minister van VVRP Charles Cooper vindt de berichtgeving rondom zijn vermeende weigering om een makamba te benoemen als financieel directeur van woningstichting FKP ongenuanceerd. Zo schrijft Persbureau Curacao. Volgens de bewindsman is hem maar één kandidaat voorgeschoteld en vroeg hij zich alleen af waarom er geen Curaçaoënaar voor de functie was gevonden. Ook heeft hij vraagtekens bij het salaris van 17.000 gulden. “Het is natuurlijk lekker om het tweede punt er uit te halen, te verdraaien en er een heisa van te maken”, aldus de minister in reactie op de commotie die is ontstaan. “Als staatsecretaris Knops geen Curaçaoënaars wil hebben in COHO, is dat geen discriminatie. Tamelijk hypocriet,” aldus de minister.