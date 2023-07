Malpais binnen 10 jaar vol

Binnen 10 jaar is de landfill bij Malpais vol. Het storten van vuil heeft daarom niet meer de voorkeur. Curaçao moet aan andere manieren denken om met afval om te gaan. Daarvoor heeft Selikor 1,4 miljoen gulden ontvangen van de EU om studies uit te voeren naar afvalverwerking. Het vuilophaalbedrijf kijkt naar de types afval die hier worden geproduceerd. Vervolgens wordt onderzocht wat er met dit vuilnis gedaan kan worden. Bijvoorbeeld recycling van glas en karton, maar ook verbranding van afval voor energieopwekking of het maken van compost. Naast Selikor hebben ook Green Phenix en de karko kwekerij bij Seaquarium EU geld ontvangen. Ook het project op Klein Curaçao voor verantwoord toerisme en een assessment over voedselzekerheid worden gefinancierd uit het Resembid fonds.

