Minister optimistisch over toekomst scheepswerf, ook zonder Damen

Met of zonder Damen, de Curaçaose scheepswerf heeft toekomst. Dat zei MEO-minister Cijntje gisteren in de Staten over de situatie van Damen op Curaçao. De continuïteit van het Nederlandse scheepsbouwconcern op het eiland hangt af van de flexibilisering van de arbeidskrachten. In Europa is 25 procent van het personeel in dienst en 75 procent wordt ingehuurd. Op Curaçao is 60 procent in dienst en 40 procent wordt ingehuurd. Dat drukt zwaar op het budget. Dit jaar moet Damen van het moederbedrijf op eigen benen staan.

