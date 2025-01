Man aangehouden in verband met schietincident en overval

Gisterochtend schoot een man vanuit een rijdende auto op een andere man die bij een minimarkt aan de Winston Churchillweg stond. De automobilist reed daarna weg. Er raakte niemand gewond. De politie maakte vanmiddag bekend dat ze dinsdagochtend de 28-jarige Curaçaose man W.J. hebben aangehouden. De aanhouding vond plaats in een woning in de wijk Dein. Hij wordt verdacht van de schietpartij. Uit onderzoek is ook gebleken dat de man betrokken was bij een overval die op 2 januari 2025 plaatsvond in een woning aan de Mexicoweg.

De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die zijn hechtenis heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek. Na zijn aanhouding heeft het Atrako-team een huiszoeking uitgevoerd in de woning van de man. Daarbij zijn volgens de politie goederen aangetroffen en in beslag genomen die van belang zijn voor het onderzoek.