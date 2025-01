Politie Sint Maarten ‘blijft strijden tegen scooteroverlast’

Volgens de politie van Sint Maarten is er op het eiland sprake van aanhoudende overlast door scooters in het verkeer. Er is een relatief grote hoeveelheid in beslag genomen en de politie heeft in de afgelopen periode de eigenaren verzocht om naar het politiebureau te komen en hun voertuigen op te halen. De meeste eigenaren of bestuurders hebben hier echter geen gehoor aan gegeven en hun scooters zijn niet opgehaald. Daarom is de politie, in samenwerking met de overheid van Sint Maarten, begonnen om deze niet-opgeëiste voertuigen af te voeren. Wat betekent dat ze worden vernietigd.

De vernietiging van de scooters onderstreept volgens de politie de inzet om de veiligheid en orde op de wegen van het eiland te waarborgen. De politie op Sint Maarten zegt op te blijven treden tegen roekeloos scootergebruik.