Minister van Defensie roemt nauwe samenwerking Nederland en VS

De Nederlandse minister van Defensie Ruben Brekelmans is momenteel op bezoek op Curaçao voor een kennismakingsbezoek. Hij heeft onder meer gesproken met de Amerikaanse Consul John McNamara over de samenwerking in het Caribisch gebied. Brekelmans zegt op X dat hij een goed gesprek heeft gehad met McNamara en stelt dat Nederland en de VS nauw samenwerken tegenover Venezuela en in het bestrijden van drugs- en mensensmokkel. Verder noemt Brekelmans Amerika ‘onze primaire partner voor stabiliteit en veiligheid in de regio’. De minister zal ook nog Aruba en Sint Maarten bezoeken.

Brekelmans zegt ‘dat onze militairen in het Caribisch deel van het Koninkrijk’ het grondgebied tegen geopolitieke dreigingen beschermen van onder andere buurland Venezuela. Verder bestrijden ze drugs- en mensensmokkel en ondersteunen de veiligheid op de eilanden. Brekelmans schrijft op X (het voormalige Twitter): “Trots om onze inzet en waakzaamheid hier te zien!” Gisteren schreef hij ‘geschokt’ te zijn door het plotselinge overlijden van een militair van onze Luchtmobiele Brigade op Curaçao. Defensie meldde gisteren het overlijden, maar geeft verder geen details over de zaak.