Ernstig zieke Gerard van den Tweel draagt leiding van bedrijf over

Gerard van den Tweel, eigenaar van de Van den Tweel supermarkten op Curaçao en Bonaire, is gisteren opgestapt als directeur van de Van den Tweel Groep. Dat meldt het Nederlandse tijdschrift Quote. Hij is ernstig ziek en kan niet meer het imperium met supermarkten, horecazaken en vastgoed leiden. Het bedrijf, dat 120 jaar bestaat, heeft in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk bij elkaar 1300 medewerkers. Gerard van den Tweel stond 56 jaar aan het hoofd. De leiding is nu in handen van Roy de Ridder.

Tegenover het tijdschrift Quote laat Van den Tweel weten dat bij hem kanker is geconstateerd en dat hij is uitbehandeld. In februari hoopt Van den Tweel nog een afscheidsreceptie te geven. Het bedrijf van Gerard van den Tweel werd in 1905 opgericht door zijn oudoom als handel in levensmiddelen in Nijkerk. Met de kruidenierszaak van zijn ouders als startpunt bouwde Van den Tweel een imperium dat inmiddels bestaat uit winkels, horecazaken, vastgoed en een investeringstak.