Man aangehouden voor vuurwapenbezit

De politie heeft gisteravond tijdens een patrouille een 45-jarige man aangehouden voor overtreding van de wapenwet. De politie kreeg de man in het zicht bij een controle en vond dat de man zich verdacht gedroeg bij de Cherokezenweg, in de buurt van het Chirino Ballpark. De politie controleerde zijn auto en trof daarin een vuurwapen aan. De man werd ter plaatse gearresteerd en het wapen werd in beslag genomen. De man heeft een proces verbaal gekregen en blijft voorlopig vastzitten in kader van het verdere onderzoek.

