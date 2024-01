Man beschoten in wijk Seru Papaya

Een man is gisteren beschoten in de wijk Seru Papaya. Onbekende vuurden vanuit een auto meerdere schoten op hem af. Hij liep daarbij een schotwond aan zijn bovenarm op. De EXTRA meldt dat er na de schietpartij sprake was van een gespannen situatie in de wijk, waarbij de emoties hoog opliepen.

De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek. De schietpartij vond plaats in Kaya Nubia.