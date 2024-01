Politie: Negentienjarige vrouw weer terecht

Tweeënhalve week na haar verdwijning is de 19-jarige Shargionny Madelin Christina weer terecht. Ze was op 30 december voor het laatst gezien toen ze weg ging uit haar ouderlijk huis aan de Zuiderzeestraat. Afgelopen dinsdag sloeg de politie alarm en werd haar portret in de media verspreid.

Volgens de politie is Shargionny in goede gezondheid teruggekeerd naar huis. Er is niet bekend gemaakt waar de jonge vrouw de afgelopen tijd is geweest.