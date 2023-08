MAN bestrijdt menstuatiearmoede

De vrouwen binnen de politieke partij MAN hebben de afgelopen tijd menstruatieproducten uitgedeeld. Ruim veertig organisaties en scholen kregen een voorraad maandverband en tampons om menstruatiearmoede tegen te gaan. De partij vindt dat geen enkele vrouw of meisje thuis moet blijven als ze ongesteld is uit armoede. Menstruatieproducten moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Op de vooravond van de Internationale dag van de Vrouwelijke Hygiëne hield de MAN een inzamelingsactie. Die producten zijn onder andere gegaan naar de Voedselbank, de jeugdinrichting GOG en de vrouwenafdeling in de gevangenis.