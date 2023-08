Persconferentie UoC over nulmeting

De Universiteit van Curaçao houdt vanmiddag een persconferentie. Het thema is het onthutsende rapport over de kwaliteitszorg binnen de onderwijsinstelling. Volgens de onderzoekers van de nulmeting is het voortbestaan van de universiteit in gevaar. Zoals het er nu aan toe gaat zal de UoC ook de komende jaren niet in staat zijn om een kwaliteitsstempel te krijgen. Daar zijn enorme veranderingen voor vereist, te beginnen bij het leiderschap. De universiteit wil in de persconferentie de uitkomsten van de beoordeling nuanceren. De nulmeting is op verzoek van de universiteit gedaan met het doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.