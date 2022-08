Een nietsvermoedende wandelaar trof gisteren een bewusteloze man op straat aan. De man had verschillende verwondingen aan zijn gezicht en lag op de grond in Bonam. Het is onduidelijk of het slachtoffer betrokken was bij een verkeersongeval of dat hij mishandeld is. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek.

