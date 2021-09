MAN: ‘Kabinet Pisas II geen oog voor kleine ondernemer’

De regering heeft geen oog voor de kleine ondernemer als je terugkijkt op de eerste 100 dagen van het kabinet Pisas II. Dat schrijft politieke partij MAN. Kleine ondernemers hebben al drie maanden geen financiële steun ontvangen en het aanvraagportaal is ook lang gesloten gebleven. Het portaal is weliswaar net weer open, maar het is ‘dweilen met de kraan open’ zegt de partij. Er zijn ondertussen veel mensen in zware financiële problemen geraakt, aldus de MAN.