Man neergestoken in de Esmeraldaweg

Een man is gisteren in de Esmeraldaweg neergestoken. Het slachtoffer liep drie steekwonden op aan de rechterzijde van zijn lichaam en arm. Uit het politieonderzoek blijkt dat de man ruziede met een bekende in Stenen Koraal. De dader stak hem vervolgens neer met een scherp object. De ambulance snelde toe om hulp te verlenen. Hij werd daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het incident. De verdachte loopt nog vrij rond.