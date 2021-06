Man op Curaçao gearresteerd voor Amsterdamse vergismoord

De 39-jarige Randall D. is op Curaçao opgepakt omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het doodschieten van de onschuldige 17-jarige stagiair Mohammed Bouchikhi. D. speelt een rol in onderzoeken naar meerdere liquidaties. Mohammed Bouchikhi zou in 2018 per vergissing zijn doodgeschoten, terwijl hij aan het werk was als stagiair in een buurtcentrum in Amsterdam. De schutters zouden hem hebben aangezien voor een crimineel, waarnaar ze op zoek waren. De dood van Bouchikhi leidde tot een grote schok in zijn wijk.