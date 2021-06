Songfestival ‘Un Kanto pa Korsou 2021’ gaat door

Het songfestival Un Kanto pa Kòrsou kan dit jaar wel doorgaan. De overheid is hiermee akkoord gegaan. De organisatie zegt enorm blij te zijn dat dit na een heel zwaar jaar, zeker voor de entertainment sector, nu weer mogelijk is. Het festival zal dit jaar op een nieuwe locatie plaatsvinden in het Curaçao Festival Center. Vanwege de lastige financiële situatie van de overheid is het prijzengeld naar beneden bijgesteld. Het festival vindt plaats op zaterdag 26 juni vanaf 8 uur ‘s avonds.