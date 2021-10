Man verdronken bij Ala Canoa

Bij Ala Canoa is zondag de 59-jarige Haïtiaanse man Rilien Remonet verdronken. Het ongeval gebeurde in de buurt van de Penstraat. De politie ontving een melding en trof tussen de middag een man liggend op de kant aan. Er was geen teken van leven meer. De man zou complicaties in het water hebben gekregen. De man is door omstanders uit het water gehaald. Bij aankomst kon het ambulancepersoneel niks meer voor het slachtoffer doen.

